Milan Futuro Magrassi | Il mio obiettivo è più importante in settimana I ragazzi sono molto maturi

Andrea Magrassi ha segnato il primo gol nel match tra Caldiero Terme e Milan Futuro, conclusosi con un risultato di 0-3. La sua rete ha aperto la strada alla vittoria, mentre ha sottolineato che il suo obiettivo principale questa settimana è ancora più importante. Magrassi ha anche elogiato la maturità dei compagni di squadra, evidenziando come il gruppo sia pronto a affrontare le prossime sfide. La squadra si concentra ora sulla prossima partita in programma.

Nel pomeriggio di domenica, il Milan Futuro di Massimo Oddo ha trovato la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo il Breno, i rossoneri hanno battuto 0-3 il Caldiero Terme grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala e hanno consolidato il terzo posto in classifica alle spalle di Folgore Caratese e Casatese Merate. Nel post partita, Andrea Magrassi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole. "Essendo uno dei vecchi della situazione, il mio obiettivo è forse più importante durante la settimana che durante la partita. Abbiamo queste partite sporche, perché poi alla fine capita che in questi campi venga fuori il lato un po' più duro del calcio.

