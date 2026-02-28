Sicurezza scatta l’operazione Alto impatto | controlli a tappeto e sanzioni

Le forze dell’ordine hanno avviato l’operazione “Alto impatto” nella provincia di Brindisi, con controlli intensivi e sanzioni mirate. Questa operazione prevede verifiche a tappeto in diverse zone e il coinvolgimento di vari corpi di sicurezza. L’obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio e promuovere il rispetto delle normative vigenti.

BRINDISI - Non si ferma l'offensiva delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e la legalità nella provincia brindisina. In linea con quanto stabilito durante l'ultimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, il Questore di Brindisi ha dato il via a una.