Cuor di Smeraldo in scena al Teatro Laboratorio

Domenica 15 marzo alle 16.30 al Teatro Laboratorio di Verona si terrà lo spettacolo “Cuor di Smeraldo”, rivolto a bambine e bambini tra i 4 e i 10 anni. Lo spettacolo affronta il tema del rispetto attraverso una narrazione che coinvolge ambiente, natura, anziani, animali e l’altro da sé. L’evento si svolge in Lungadige Galtarossa 22a e invita i giovani spettatori a riflettere su questi valori.

Domenica 15 marzo ore 16.30 al Teatro Laboratorio di Verona (Lungadige Galtarossa 22a) va in scena "Cuor di Smeraldo", spettacolo per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni che sviluppa la tematica del rispetto: rispetto per l'ambiente, la natura, gli anziani, gli animali, l'altro da sé ed è un'ode alla gentilezza. Il verde brillante dello smeraldo, che nell'antichità era simbolo di rinascita interiore e positività, esprime il rispetto e l'amore che si provano per tutte le forme di vita esistenti e la sua energia provoca un profondo effetto sulle emozioni.