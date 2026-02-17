Teatro La Fenice di Venezia al fianco del Teatro Sannazaro di Napoli | Dalle ceneri si può rinascere

Il Teatro La Fenice di Venezia invia un messaggio di solidarietà al Teatro Sannazaro di Napoli, colpito dal fuoco che lo ha danneggiato a causa di un incidente avvenuto la settimana scorsa. Il fuoco ha causato danni significativi alla struttura, lasciando senza teatro molti artisti e spettatori della città. La direzione del La Fenice ha deciso di sostenere il teatro napoletano offrendo aiuto pratico e incoraggiamento in questa fase difficile.

Un messaggio di solidarietà e vicinanza arriva dal Teatro La Fenice di Venezia al Teatro Sannazaro, colpito dal recente rogo che ha scosso il cuore culturale di Napoli. In una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la storica istituzione veneziana ha espresso pieno sostegno al teatro partenopeo, sottolineando il valore simbolico e civile che ogni palcoscenico rappresenta per la propria comunità. «Non possiamo che essere al fianco del Teatro Sannazaro, oggi più che mai», si legge nel comunicato. Parole che richiamano non soltanto una solidarietà formale, ma una condivisione profonda di esperienze e ferite. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Teatro La Fenice di Venezia al fianco del Teatro Sannazaro di Napoli: “Dalle ceneri si può rinascere” Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, struttura distrutta: “Danni ingenti, resta poco del teatro”Un incendio ha devastato questa mattina il Teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni ingenti alla struttura. Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video del rogo dall’alto: l’edificio avvolto dalle fiammeMartedì 17 febbraio, un incendio si è scatenato al Teatro Sannazaro di Napoli, provocando un grande fumo che si alza dal tetto dell’edificio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Venezia, Teatro La Fenice – La traviata; Tutta l’energia degli Stomp al Teatro dell’Aquila di Fermo e al Teatro La Fenice di Senigallia; Fenice, altra pioggia di volantini alla Traviata. E il direttore Ranzani ha la spilletta; Simon Boccanegra. Non solo il teatro Sannazaro: dalla Fenice al Petruzzelli, la storia dei grandi teatri distrutti dai roghiL’incendio al teatro Sannazaro di Napoli è solo l’ultimo di una lunga serie di teatri andati a fuoco in Italia. Il precedente più noto è quello del Teatro La Fenice di Venezia del 26 gennaio 1996. Il ... lagazzettadelmezzogiorno.it Venezia – Al Teatro La Fenice, Simon BoccanegraIl ritorno di Simon Boccanegra sul palco dove debuttò nel 1857, allora con esito infelice, è un’illuminante lezione di teatro musicale. Il nuovo allestimento firmato da Luca Micheletti – qui in (...) ... agoravox.it L'incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro: le immagini dall'alto dopo il rogo #napoli #teatrosannazaro #ilmattino facebook Nelle immagini dei #vigilidelfuoco , quello che resta dello storico Teatro #Sannazaro, nel quartiere Chiaia, nel centro di #Napoli, colpito da un incendio. Nelle operazioni due vigili del fuoco sono rimasti feriti x.com