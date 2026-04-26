Castel Bolognese va in archivio la 50 Km di Romagna con 2700 presenze Ecco i vincitori

Nella cittadina di Castel Bolognese si è conclusa la 43ª edizione della “50 Km di Romagna”, una gara di lunga distanza che ha richiamato circa 2700 persone. La manifestazione, che si svolge ogni anno, ha visto protagonisti atleti di diverse provenienze che hanno partecipato a una giornata all’insegna dello sport e della collaborazione. I vincitori sono stati annunciati al termine dell’evento, confermando la solidità della competizione.

Una giornata di sport ed amicizia condivisa che non ha smentito le attese della vigilia, dimostrando per la 43esima volta che la “50 Km di Romagna” è la miglior gara sulla distanza almeno in Europa. Lo hanno testimoniato soprattutto gli stranieri in rappresentanza di 30 bandiere diverse accorsi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Podismo. In 1700 al via nella 50 km di Romagna Leggi anche: 50 Km di Romagna: 1.700 atleti pronti alla sfida tra i sentieri Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Castel Bolognese la 50 km di Romagna fa il record di iscritti; Educazione alimentare e stili di vita: secondo incontro a Castel Bolognese il 23 aprile; Sabato 25 aprile a Castel Bolognese si corre la 43^ edizione della 50 km di Romagna; Don Marc saluta Castel Bolognese e torna in Burundi. Entusiasta di portare nel mio Paese ciò che ho appreso qui. Sabato 25 aprile a Castel Bolognese si corre la 43^ edizione della 50 km di RomagnaSabato 25 aprile, Castel Bolognese. Sono data e luogo da segnare in agenda per la 43^ edizione della 50 km di Romagna ... ravennanotizie.it Maltempo in Emilia Romagna: inondazioni a Faenza e Castel Bolognese, frane a BolognaDopo aver piegato l'Europa centro orientale, il ciclone Boris è sbarcato anche in Italia, con il suo carico di maltempo. L'Emilia Romagna è la zona dello Stivale maggiormente interessata, in ... gazzetta.it Castel Bolognese (BO) – 43^ 50 km di Romagna, successi di Ruel e Stelmach #cronache #EmiliaRomagna #ultramaratona - facebook.com facebook