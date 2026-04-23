podismo in 1700 al via nella 50 km di romagna

Sabato si svolge la 43ª edizione della 50 km di Romagna, gara di podismo promossa dalla Podistica Avis Castel Bolognese. Alla competizione partecipano circa 1.700 atleti iscritti, che prenderanno il via lungo il percorso di 50 chilometri. La manifestazione si svolge in una regione nota per le sue tradizioni sportive e il suo paesaggio, attirando appassionati da diverse zone.

Sono 1.700 gli iscritti alla 43ª edizione della 50 km di Romagna in programma sabato, promossa dalla Podistica Avis Castel Bolognese. Una cifra record che porterà alla partenza da Piazza Bernardi, partecipanti provenienti da venticinque stati e da tre continenti. Il percorso prevede la risalita del fiume Senio, il passaggio da Riolo Terme, Borgo Rivola, Casola Valsenio, la salita sui 5.000 metri del Monte Albano, con la parte finale che toccherà Zattaglia, Villa Vezzano e Tebano. L’ultimo chilometro è un rettilineo che porterà alla conquista della medaglia celebrativa, rappresentata quest’anno dall’Abbazia di Valsenio, alle porte di Casola Valsenio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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