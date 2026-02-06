E' in affidamento ai servizi sociali per rapina ma maltratta i familiari | finisce in carcere

Giovedì i carabinieri di Voghiera e di Portomaggiore hanno arrestato un uomo di 49 anni, già in affidamento ai servizi sociali per rapina. Nonostante fosse sotto questa misura, il 49enne avrebbe maltrattato i familiari, e così è finito in carcere.

Giovedì 5 i carabinieri di Voghiera, coadiuvati dai colleghi dell'Aliquota radiomobile di Portomaggiore, hanno arrestato un 49enne già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

