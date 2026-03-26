Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che per le future gare femminili alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 sarà necessario superare un test cromosomico. Questa decisione riguarda le atlete transgender e sarà applicata per garantire l'idoneità alle competizioni. La modifica delle regole entrerà in vigore prima dell'inizio della prossima edizione dei Giochi Olimpici.

La partecipazione alle gare femminili alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 sarà subordinata al superamento di un test cromosomico. Lo ha annunciato il Comitato olimpico internazionale (Cio) con una dichiarazione rilasciata dopo una riunione del Comitato esecutivo che ha approvato quella che definisce “una nuova politica sulla tutela della categoria femminile nello sport olimpico”. L’ammissibilità alle competizioni olimpiche femminili “è ora riservata alle persone di sesso biologico femminile” che non sono portatrici del gene Sry, ha spiegato il Cio, ampliando di fatto a tutte le federazioni internazionali quanto già applicato in tre discipline, atletica leggera, pugilato e sci. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Cio: stop alle donne transgender nelle gare femminili alle Olimpiadi

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