Nel procedimento giudiziario relativo all’omicidio di un ragazzo di 15 anni a Napoli, le analisi balistiche hanno evidenziato due momenti distinti di spari. Le prove forensi hanno confermato la presenza di due fasi diverse nel tiro, contribuendo a ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’indagine si concentra ora sulla sequenza degli spari e sulle responsabilità degli eventuali soggetti coinvolti.

? Cosa sapere Analisi balistiche nel processo per l'omicidio di Ugo Russo a Napoli.. Le prove indicano due fasi distinte di spari contro il quindicenne.. Il 23 aprile ha segnato un passaggio decisivo nel processo per l’uccisione di Ugo Russo, il quindicenne caduto a Napoli nella notte tra il 29 febbraio e il 1° marzo 2020, con le nuove testimonianze che delineano una dinamica di spari avvenuta in due momenti separati. Seduti ai tavoli del tribunale, si è cercato di ricostruire quel buio che avvolse la strada anni fa. Le parole dei tecnici hanno dato una forma precisa a ciò che i vicoli ricordavano solo come un tragico scorrere di eventi durante quel tentativo di rapina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Ugo Russo: l’analisi balistica svela la verità sugli spari

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