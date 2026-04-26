Caso Rocchi un anno fa la denuncia di Rocca | Favorito il Napoli su Inter-Roma

Un anno fa, la denuncia di Rocca aveva sollevato dubbi su un presunto favoritismo nei confronti del Napoli in una partita tra Inter e Roma. Oggi, il caso che coinvolge Gianluca Rocchi, ex arbitro e attualmente sotto indagine dalla Procura di Milano, continua a essere al centro dell’attenzione nel mondo del calcio italiano. La vicenda si concentra su presunte ingerenze e comportamenti irregolari legati alle decisioni arbitrali.

Il mondo del calcio italiano è stato recentemente scosso dal cosiddetto caso che coinvolge Gianluca Rocchi, finito al centro di un’indagine della Procura di Milano. A riaccendere l’attenzione è stato un esposto presentato circa un anno fa da Domenico Rocca, inizialmente archiviato dalla giustizia sportiva e rimasto a lungo senza conseguenze. Oggi, quel documento è diventato un elemento cruciale per gli inquirenti. Nel testo, lungo quattro pagine, si faceva riferimento in particolare alla partita Inter-Roma, indicata come episodio emblematico. Secondo l’autore dell’esposto, alcune decisioni arbitrali avrebbero avuto un impatto indiretto sulla corsa al vertice del campionato, favorendo il Napoli.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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