Caso Rocchi penalizzazioni e squalifiche? Flavia Tortorella spiega cosa può accadere

La Procura di Milano ha avviato un’indagine penale nei confronti di Gianluca Rocchi, sospettato di aver partecipato a una frode sportiva. Questa inchiesta potrebbe portare a sanzioni o squalifiche per il soggetto coinvolto, con ripercussioni nel mondo dello sport. Flavia Tortorella ha spiegato quali potrebbero essere le conseguenze legali e sportive in caso di sviluppi nel procedimento.

L’indagine penale aperta dalla Procura di Milano nei confronti di Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva potrebbe avere importanti conseguenze non solo sul piano giudiziario, ma anche su quello sportivo. Come riporta LaStampa, secondo l’avvocato Flavia Tortorella, esperta di diritto sportivo, è molto probabile che la Procura Federale apra un’inchiesta d’ufficio sulla base delle notizie di stampa. Potrà chiedere gli atti alla Procura della Repubblica, che valuterà se renderli subito disponibili o solo al termine delle indagini preliminari (che hanno un termine base di 60 giorni, prorogabili). Uno dei tre capi di imputazione – quello...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Caso Rocchi, penalizzazioni e squalifiche? Flavia Tortorella spiega cosa può accadere Notizie correlate Morto Claudio Sterpin, cosa può accadere ora alle indagini sul caso ResinovichLa morte di Claudio Sterpin riporta al centro dell’attenzione uno dei casi più discussi della cronaca italiana degli ultimi anni: quello di Liliana... Cina nel caos, tra squalifiche a vita e penalizzazioniRoma, 24 febbraio 2026 – Il campionato cinese inizierà il 6 marzo, ma la classifica già vede alcune squadre con penalizzazioni ai nastri di partenza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo; Gianluca Rocchi indagato, le due partite al centro dell'inchiesta e gli episodi nel mirino; Il rischio di penalizzazioni e squalifiche se emerge il concorso delle società; Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per concorso in frode sportiva. Lui: sono sereno. Il legale: sempre... Il caso Rocchi scoperchia le faide nell’AIA: voti studiati per aggiustare le classifiche degli arbitriL'indagine su Gianluca Rocchi della Procura di Milano scuoterà l'AIA e il calcio italiano ma in questa vicenda viene portato alla ribalta un aspetto meno ... fanpage.it Rocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivoRocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo ... sport.virgilio.it Il caso Rocchi sulle prime pagine di tutti i giornali Da La Gazzetta dello Sport alle parole forti del Corriere dello Sport: Rocchi sceglieva arbitri graditi ai nerazzurri Su Tuttosport taglio alto dedicato allo scandalo, poi tanto spazio a Milan-Juventus decisiva p - facebook.com facebook #Chinè archiviò tutto il caso Rocchi, ora il Coni vuole fare luce: la richiesta immediata x.com