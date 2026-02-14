Claudio Sterpin è deceduto, e questa perdita potrebbe cambiare il corso delle indagini sul caso Resinovich. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi seguiva da vicino le ricerche e le analisi che avevano portato avanti. Ora, gli investigatori devono riconsiderare alcune prove e rivedere le piste aperte finora. In particolare, si attendono aggiornamenti sui risvolti delle verifiche già in corso.

La morte di Claudio Sterpin riporta al centro dell’attenzione uno dei casi più discussi della cronaca italiana degli ultimi anni: quello di Liliana Resinovich. Sterpin, figura centrale nella vicenda sin dal primo giorno della scomparsa della donna, è venuto a mancare nelle ultime ore a Trieste. Aveva 85 anni ed era conosciuto non solo per la sua vita sportiva attiva, ma anche per il ruolo decisivo avuto nelle fasi iniziali delle indagini. Gli investigatori, tuttavia, avevano già previsto questa eventualità, considerata la sua età avanzata, e avevano provveduto a cristallizzare formalmente la sua testimonianza nell’estate del 2025. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Morto Claudio Sterpin, cosa può accadere ora alle indagini sul caso Resinovich

Claudio Sterpin, ex maratoneta di 86 anni, è morto a Trieste, dopo essere stato coinvolto nel caso di Liliana Resinovich.

Claudio Sterpin, maratoneta e figura centrale nel caso Resinovich, è morto dopo aver combattuto per ottenere verità e giustizia per Liliana Resinovich.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: E' morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich che non ha mai smesso di chiedere verità; Addio a Claudio Sterpin, uno dei protagonisti del caso Resinovich; Liliana Resinovich, Claudio Sterpin pronto all'esposto contro la Procura per le prime indagini sulla morte; Trieste saluta Claudio Sterpin, una vita tra passioni, battaglie e memoria.

Addio a Claudio Sterpin, è morto l'amico di Liliana Resinovich: non ha mai smesso di cercare la verità sulla morte dell'amicaClaudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, è morto a 86 anni: non aveva mai smesso di cercare la verità sulla morte dell'amica ... notizie.it

Morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich. Cosa può accadere ora alle indaginiÈ venuto a mancare Claudio Sterpin, l’uomo che per primo si è allarmato il giorno della scomparsa di Liliana Resinovich. Gli inquirenti avevano già cristallizzato la sua testimonianza ... msn.com

È morto Claudio Sterpin facebook

E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich, aveva 86 anni x.com