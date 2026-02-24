cina nel caos tra squalifiche a vita e penalizzazioni

La rissa tra due squadre durante l’ultimo match ha portato a squalifiche a vita e penalizzazioni, causando tensioni tra i club. La decisione ha colpito alcune squadre che ora partono con punti di penalizzazione, influenzando la griglia di partenza del campionato cinese. Le penalizzazioni sono state annunciate dopo verifiche sugli episodi di violenza in campo. La stagione sta per cominciare, ma le conseguenze di questo episodio si fanno già sentire.

Roma, 24 febbraio 2026 – Il campionato cinese inizierà il 6 marzo, ma la classifica già vede alcune squadre con penalizzazioni ai nastri di partenza. Nel corso degli scorsi mesi, infatti, una vera e propria scossa sismica ha colpito il mondo del calcio nel paese dell'Asia. Tutto è iniziato nel 2022, da quell'anno le autorità hanno cominciato a controllare alcune partite reputate sospette. Dopo due anni è arrivato il primo blocco di provvedimenti con più di 40 persone tra calciatori e dirigenti radiate a vita: il motivo si chiama calcio scommesse. Da quel momento in poi, altre figure di rango molto alto sono entrate all'interno dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Caos a La Vita in Diretta, litigio assurdo tra Alba Parietti e Anna Pettinelli: avete visto cosa è successo?Alba Parietti e Anna Pettinelli si sono scontrate duramente in diretta a causa di un malinteso durante il dibattito su un argomento caldo dello sport.

Juve, missione Istanbul tra sogni di gloria e l’incubo squalifiche: 5 big in diffidaLa Juventus, guidata da Luciano Spalletti, arriva a Istanbul per la partita di andata dei playoff di Champions League, dopo aver scoperto che cinque giocatori principali sono in diffida.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: L'efficienza cinese e il caos dazi nella sfida tra superpotenze; El Mencho, il boss del fentanyl che trafficava tra Cina e Usa; Cina, robot umanoidi al centro dello spettacolo in tv del Capodanno Lunare. VIDEO; Margelletti: Vedo scontro tra imperi, la Cina guida l’asse contro gli Usa.

Ue, 'con la Cina squilibri crescenti, deficit a 360 miliardi nel 2025'Nelle relazioni tra Ue e Cina stiamo assistendo a un'accelerazione di tendenze che ci preoccupano tra cui l'aumento dello squilibrio nel nostro commercio bilaterale, con un deficit commerciale con ... ansa.it

Asia nel caos, cresce la tensione Cina-Giappone: droni vicino a Taiwan, Tokyo fa decollare i cacciaIl Giappone dichiara di aver fatto decollare dei caccia dopo il sospetto avvistamento di un drone cinese vicino a Taiwan. Secondo il ministero della Difesa su X, un veicolo aereo senza pilota, ... affaritaliani.it

#Mercati Sereno molto variabile #Dazi Stop Supremo, Trump rilancia #SCOTUS Caos mondiale sui rimborsi #Iran Ultimatum US prima dello strike #Petrolio Rischio calcolato #Cina Anno del Cavallo di Fuoco nel Pacifico #UE One Europe, One Market. Piano a x.com

Su #LaRagione di oggi, giovedì #19febbraio: #referendum, una specie di maxi sondaggio contro il governo #Meloni; la Russia punta alla dissoluzione dell’Ucraina; sospetti Usa sulla Cina e il caos cresce; #musica, parla la tiktoker e cantante Giorgia Malerba. - facebook.com facebook