Le tensioni tra il club nerazzurro e la dirigenza sono salite alla ribalta dopo il caso Rocchi. Secondo alcune fonti, all’interno del mondo calcistico si parla di una lotta di potere tra i vertici societari e il cosiddetto ‘Marotta League’, un termine che indica il gruppo dirigente guidato dall’ad. La situazione ha sollevato discussioni sulla trasparenza e sui rapporti tra le parti coinvolte.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Roberto Trapani esce allo scoperto: «Io alla Juve? Al Genoa sto bene.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso Rocchi, Inter infastidita. CorSera: club finito in lotta di potere, ‘Marotta League’ si scontra con realtà dei fatti

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