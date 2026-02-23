Violenza sessuale e abuso di alcol il Tar dà ragione al locale | l' attività è estranea ai fatti

Il Tar ha stabilito che lo Spuntino in campagna di Premariacco non è responsabile dei fatti avvenuti nella notte tra il 4 e il 5 luglio, quando si sono verificati una rissa, un sospetto abuso sessuale e un malore tra minorenni. La decisione deriva dall’assenza di prove che collegassero direttamente il locale alle accuse. La sentenza chiarisce che l’attività non ha alcuna responsabilità nei comportamenti degli avventori in quella notte. La questione resta aperta per le indagini in corso.

Esprimono soddisfazione i legali della titolare del locale, Andrea Cernich e Giovanni Stellato: “L'attività di ristorazione è stata ritenuta dal Tar estranea ai fatti. Ribadiamo che la nostra assistita ha sempre collaborato con le autorità, e che da tempo ha interrotto le attività di pubblico spettacolo. Leggeremo con attenzione il provvedimento — concludono gli avvocati — per valutare se impugnarlo di fronte al Consiglio di Stato, tenuto conto del pregiudizio che il provvedimento del questore, che aveva vietato anche le attività di ristorazione, ha generato nei confronti della nostra assistita”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

