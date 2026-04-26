Bufera Rocchi Abodi contro la Figc | Ci saranno conseguenze Torna l' ombra del commissariamento

Una giornata di tensione tra il ministro dello sport e la Federazione italiana di calcio, con il ministro che ha annunciato possibili conseguenze in seguito alle recenti polemiche. La questione riguarda le dichiarazioni di alcuni dirigenti e le conseguenze legali che potrebbero derivare. Sono stati chiesti chiarimenti al Comitato olimpico nazionale, mentre il presidente della Federcalcio ha dichiarato che potrebbe ricorrere al Tar per difendersi.

La (possibile) crepa nel sistema ha prodotto l’immediata reazione del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che, come noto, sta lavorando per una riforma radicale del calcio italiano, che vada oltre il nome del prossimo presidente federale. È proprio da qui che parte il suo post su X, pubblicato alle 18.32 di ieri pomeriggio: "C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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