Il giornalista Daniele Dallera accusa Chivu di ipocrisia, sostenendo che si è dedicato un’ora a prepararsi con Marotta per negare la verità. La sua critica si concentra sul fatto che l’ex calciatore ha inventato scuse e ha tentato di nascondere i fatti con una strategia studiata a tavolino. A Milano, molti osservano come questa scena rifletta un comportamento comune tra coloro che cercano di minimizzare le proprie responsabilità.

Nel duro ma giusto editoriale di Daniele Dallera, capo del Corriere della Sera, l’ ipocrisia di padre Chivu viene smascherata con crudo realismo. Nessuno è all’altezza di dispensare sermoni di alcun tipo, soprattutto nel mondo del calcio. Chivu, ipocrita come tutti gli altri. Si legge sul Corsera: «Sarò felice quando vedrò un allenatore chiedere scusa per avere approfittato di un errore arbitrale.», questo aveva detto l’intelligente (e due) allenatore dell’Inter. Ma passare dal pensiero all’azione è difficile. Lui è diverso dagli altri, poi però ha fatto e si comporta come tutti i suoi colleghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Chivu è ipocrita come tutti gli altri, si è preparato un’ora con Marotta per negare la realtà” (Corsera)

Chivu ha fatto scalpore dopo l’episodio durante Inter-Juventus, accusando gli avversari di ipocrisia e di comportamenti poco leali.

