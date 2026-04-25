Gianluca Rocchi si è autosospeso

Da milanotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Rocchi, ex arbitro, ha deciso di autosospendersi dalla funzione di designatore arbitrale. La notizia è stata diffusa nella serata di sabato 25 aprile, a seguito della notizia che l’ex arbitro è coinvolto in un’indagine condotta dalla procura di Milano. L’inchiesta riguarda un’accusa di concorso in frode sportiva. La decisione è stata presa in modo autonomo da Rocchi.

da designatore arbitrale. La decisione è trapelata nella serata di sabato 25 aprile, dopo che era emerso che l’ex arbitro è indagato in un’inchiesta della procura di Milano per concorso in frode sportiva. “Sono sereno e vado avanti”, aveva confidato nel pomeriggio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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