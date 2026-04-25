Gianluca Rocchi si è autosospeso

Gianluca Rocchi, ex arbitro, ha deciso di autosospendersi dalla funzione di designatore arbitrale. La notizia è stata diffusa nella serata di sabato 25 aprile, a seguito della notizia che l’ex arbitro è coinvolto in un’indagine condotta dalla procura di Milano. L’inchiesta riguarda un’accusa di concorso in frode sportiva. La decisione è stata presa in modo autonomo da Rocchi.

da designatore arbitrale. La decisione è trapelata nella serata di sabato 25 aprile, dopo che era emerso che l’ex arbitro è indagato in un’inchiesta della procura di Milano per concorso in frode sportiva. “Sono sereno e vado avanti”, aveva confidato nel pomeriggio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Gianluca Rocchi si autosospende da designatore arbitrale, indagato per frode sportiva anche il capo del Var Gervasoni. I sospetti sulle partite e la difesaIl designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla...

Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportivaÈ indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Open Var, Rocchi: Giusto annullare il gol di Baschirotto. Napoli-Lazio, solo ammonizione per Lobotka; Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Terremoto arbitri: il designatore Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Rocchi sul tocco di mano di De Roon in Roma-Atalanta: Abbastanza fortuito. Rigore alla Lazio? Il giallo a Lobotka...

Gianluca Rocchi si è autosospesoLa decisione è arrivata nella serata di sabato 25 aprile, dopo che era emerso che l’ex arbitro è indagato dalla procura di Milano ... milanotoday.it

Gervasoni come Rocchi: anche il supervisore del VAR si è autosospeso. L'annuncio dell'AIANon solo Gianluca Rocchi, anche Andrea Gervasoni - attuale supervisore del VAR - si è autosospeso a seguito dell’indagine della Procura della. tuttomercatoweb.com

Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all’Inter Detto che l’interrogatorio di garanzia per Gianluca Rocchi è stato fissato per il 30 aprile prossimo, ecco i tre capi di imputazione per l’accusa formulata dal pm Maurizio Ascione. Il primo è l’aver “combi - facebook.com facebook

"In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can". L'annuncio di Gianluca Rocchi arri x.com