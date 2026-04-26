Caso Rocchi il legale replica | Sono contestazioni che non si riescono a capire Si segnala un concorso di più persone ma non vengono indicate

In un procedimento giudiziario in corso, un avvocato ha commentato le contestazioni presentate, affermando che si tratta di accuse difficili da comprendere. Ha sottolineato che tra le accuse emerge la presenza di più persone coinvolte, ma non sono stati specificati i nomi o i ruoli di ciascuno. La discussione riguarda le modalità con cui sono state formulate le accuse e la chiarezza delle contestazioni.

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