In seguito alle contestazioni nel caso Rocchi, il legale ha dichiarato che le accuse risultano poco chiare e che non vengono specificate le persone coinvolte. Ha inoltre evidenziato che si segnala la partecipazione di più soggetti senza indicarne i nomi o i ruoli. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in cui le accuse sembrano mancare di dettagli precisi. La discussione si concentra sulla mancanza di informazioni chiare nelle contestazioni presentate.

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© Juventusnews24.com - Caso Rocchi, il legale: «Contestazioni che non si capiscono. Si segnala un concorso di più persone, ma non vengono indicate»

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