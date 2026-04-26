Il giornalista di La Sicilia ha pubblicato per primo la lettera integrale di Domenico Rocca, da cui è partita l’indagine della Procura di Milano su Gianluca Rocchi. Nel suo articolo, Russiello smonta alcune ipotesi e chiarisce che la vicenda non riguarda i club o le loro decisioni. La lettera di Rocca è stata al centro di molte interpretazioni, ma il giornalista sottolinea che i collegamenti tra le parti non sono quelli suggeriti da altre fonti.

Fabio Russiello de La Sicilia è il giornalista che ha pubblicato per primo la lettera integrale di Domenico Rocca, l’esposto da cui è partita l’intera inchiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi. Conosce le carte, conosce i protagonisti. E in una serie di tweet ha offerto una lettura del caso Rocchi radicalmente diversa da quella che sta dominando il dibattito pubblico: secondo Russiello, non succederà quasi nulla. Caso Rocchi, Russiello: “Sono beghe interne, i club non c’entrano”. Il primo punto di Russiello è netto: “ Non c’entrano i club, non illudete i vostri lettori, non disinformate: l’inchiesta su Rocchi riguarda solo il mondo arbitrale, Napoli, Inter, Milan, Juve non c’entrano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, il giornalista della lettera di Rocca smonta tutto: “Non c’entrano i club, non illudete i lettori”

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