Inter-Verona 23 24 – Ma fischia santo cielo! | il dialogo tra arbitro e Var sulla gomitata di Bastoni

Durante la partita tra Inter e Verona della stagione 20232024, si è verificato un dialogo tra l’arbitro e il sistema Var riguardo a una gomitata di Bastoni, che ha suscitato commenti tra i presenti. Contestualmente, la Procura di Milano sta indagando sul ruolo di Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri, per presunte pressioni esercitate sul sistema Var e Avar nelle ultime due stagioni.

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è al centro dell’inchiesta da parte della Procura di Milano per presunte pressioni da parte dello stesso designatore arbitrale su Var e Avar nelle ultime due stagioni. Dopo l’episodio di Inter-Verona dello scorso 6 gennaio 2024, con la gomitata di Bastoni a Duda che precedette il gol del definitivo 2-1 di Frattesi, Rocchi mostrò il video del dialogo tra arbitro e sala Var. Il Var Nasca vede Duda a terra e, riferendosi al collega in campo, esclama: "Fischia santo cielo!". Il direttore di gara Fabbri decide di non interrompere il gioco e l’Inter nel frattempo trova il gol. Nel corso del check, viene controllata la posizione (regolare) di Frattesi e la rete viene convalidata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Verona 23/24 – “Ma fischia santo cielo!”: il dialogo tra arbitro e Var sulla gomitata di Bastoni Notizie correlate Leggi anche: Il dialogo tra Var e arbitro in Milan-Parma chiarisce una volta per tutte che ad arbitrare è il Var (che manipola anche) Leggi anche: Bastoni simula, Kalulu viene espulso: errore madornale dell’arbitro, ma il VAR non può intervenire Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tabellino partita Inter vs Hellas Verona; Inter, con il tricolore in anticipo la premiazione a San Siro alla penultima giornata; Settore giovanile, le gare del weekend; Inter, domenica 26 il primo match point scudetto: le combinazioni e gli scenari. Primavera, ufficializzati data e orario di Inter-VeronaSono stati resi noti data e orario di Inter – Verona, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Primavera 1. Come dunque pubblicato sul sito della Lega Serie A, la sfida si ... calciohellas.it Sbagliano tutti, non l’Inter. La Repubblica: Chivu vince anche nel fango di VeronaTra le sue pagine La Repubblica si concentra sulla vittoria dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona. A Verona l’Inter ha vinto grazie a un autogol nel recupero contro un’avversaria che non meritava di ... tuttomercatoweb.com #Bastoni-Duda, contatto e gomitata: l’episodio Inter che scatenò la rabbia Verona x.com Bastoni-Duda, contatto e gomitata: l’episodio Inter che scatenò la rabbia Verona - facebook.com facebook