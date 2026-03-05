Biasin sul caso Bastoni | C’è ipocrisia L’indignazione? In realtà è rabbia per i punti persi Chi lo fischia dovrebbe…

Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso interista, è tornato a commentare il dibattito sui fischi rivolti a Bastoni durante la partita. Ha espresso la sua opinione sulla reazione dei tifosi, sottolineando che l’indignazione potrebbe nascondere una certa ipocrisia e che la vera motivazione dietro i fischi sarebbe la rabbia per i punti persi dalla squadra. Biasin ha invitato a riflettere su chi critica e chi invece dovrebbe comportarsi diversamente.

Il giornalista e tifoso intetista, Fabrizio Biasin, è tornato sul dibattito scottante sui fischi rivolti ad Alessandro Bastoni e ribadisce la sua posizione: fischiare è un diritto sacrosanto dei tifosi, in qualsiasi stadio, però allo stesso tempo critica quella che definisce l'ipocrisia dietro a certe contestazioni. Secondo Biasin infatti, chi fischia il difensore nerazzurro per.

L'interista Biasin difende Bastoni: Fischiato? Molta ipocrisia...Bastoni è stato protagonista in negativo in una partita simbolo del calcio italiano, divenuta giocoforza caso mediatico. E per questo viene fischiato.

