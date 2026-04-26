Caso Rocchi cosa rischia l' Inter? Tutte le risposte

Il calcio italiano si trova al centro di un nuovo scandalo legato a un arbitro di alto livello, che ha deciso di autosospendersi dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano. La vicenda riguarda le gare di Serie A e Serie B, e la posizione dell’Inter, una delle principali squadre coinvolte, potrebbe essere influenzata dalle indagini in corso. La situazione ha suscitato molta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il mondo del calcio italiano è nuovamente scosso da uno scandalo arbitrale. Il designatore di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi si è autosospeso con effetto immediato dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Anche il supervisore VAR Gervasoni ha fatto lo stesso. Le indagini riguardano presunte interferenze e designazioni mirate in alcune partite. Al momento l’Inter non rischia nulla sul piano sportivo. Nonostante il nome della società nerazzurra sia stato tirato in ballo più volte (si parla di arbitri “graditi” all’Inter in partite come Bologna-Inter e in Coppa Italia), nessun tesserato nerazzurro è indagato e nessun procedimento è stato aperto nei confronti del club.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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