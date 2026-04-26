Caso Portanova | il buco normativo che permette il calcio dopo lo stupro

Un calciatore condannato in primo grado per stupro sta continuando a giocare, grazie a una lacuna nel Codice di Giustizia Sportiva. La sentenza riguarda Manolo Portanova, coinvolto in un procedimento penale per un episodio avvenuto alcuni mesi fa. Nonostante la condanna, il regolamento sportivo non prevede sospensioni automatiche, consentendo all’atleta di restare in attività fino a eventuali decisioni definitive. La situazione ha sollevato discussioni sul rapporto tra norme sportive e giustizia penale.

? Cosa sapere Manolo Portanova condannato in primo grado per lo stupro di una donna di 21 anni.. Il Codice di Giustizia Sportiva permette al calciatore della Reggiana di continuare a giocare.. Il 17 aprile scorso la condanna in primo grado per lo stupro di una donna di 21 anni è stata confermata per Manolo Portanova, lasciando il calciatore della Reggiana pronto a scendere nuovamente in campo nonostante i fatti risalgano al 2021. Mentre i tribunali seguono i propri tempi, il sistema sportivo sembra muoversi su un binario parallelo, dove la continuità agonistica non subisce interruzioni finché le sentenze non diventano definitive. Le pieghe del regolamento sportivo e il caso Portanova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Portanova: il buco normativo che permette il calcio dopo lo stupro Notizie correlate Caso Portanova: Appello conferma i 6 anni per lo stupro di gruppoLa Corte d’appello di Firenze ha sancito la conferma della condanna per lo stupro di gruppo che vede coinvolto il calciatore della Reggiana, Manolo... Molise, stop ai plantari gratuiti: il buco normativo che colpisce i giovaniIl consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, ha sollevato un caso di forte impatto sociale presso la Presidenza della Regione,...