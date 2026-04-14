Molise stop ai plantari gratuiti | il buco normativo che colpisce i giovani

Un problema legato ai plantari gratuiti sta attirando l’attenzione nella regione, dopo che un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha portato il caso alla Presidenza. La questione riguarda un vuoto normativo che coinvolge i giovani, e il consigliere ha scritto direttamente alla presidenza regionale per segnalare la situazione. La discussione si concentra ora sulle implicazioni di questa mancanza di regolamentazione e sugli interventi possibili.

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, ha sollevato un caso di forte impatto sociale presso la Presidenza della Regione, rivolgendosi direttamente a Francesco Roberti. Al centro della questione vi è l’erogazione delle protesi ortopediche, con particolare riferimento ai plantari per i più giovani, la cui gratuità sembra essere stata limitata in Molise rispetto agli standard stabiliti a livello nazionale. Un divario normativo tra regolamenti locali e direttive nazionali. La controversia nasce da una divergenza tra le disposizioni vigenti nel territorio molisano e il quadro legislativo complessivo del Paese. Secondo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise, stop ai plantari gratuiti: il buco normativo che colpisce i giovani Come: ciliegi abbattuti, peri al posto? Il buco normativoIl cuore verde di Como, nei Giardini a lago, è teatro di un conflitto silenzioso ma assillante tra natura e burocrazia. Molise, torna l’incubo della frana di Petacciato: A14 chiusa e stop ai treniIl Molise resta ancora nella morsa del maltempo, continuando a subire importanti disagi su infrastrutture e centri abitati.