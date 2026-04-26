Caso Gianluca Rocchi spunta la denuncia di Domenico Rocca di un anno fa | Su Inter-Roma fu favorito il Napoli

Una denuncia presentata un anno fa da Domenico Rocca, riguardante presunti favoritismi nel match tra Inter e Roma, è tornata al centro dell’attenzione. L’esposto di quattro pagine era stato inizialmente archiviato dalla giustizia sportiva, ma ora la Procura di Milano ha riaperto un’indagine che coinvolge i vertici della società calcistica. La vicenda ha avuto un nuovo impulso e sta portando alla luce elementi che stanno tenendo banco nel mondo del calcio.

Un esposto di quattro pagine, scritto un anno fa e inizialmente archiviato dalla giustizia sportiva, è oggi il perno dell'inchiesta della Procura di Milano che sta scuotendo i vertici dell'Aia. La missiva, firmata dall'ex assistente Domenico Rocca nel maggio 2025, annunciava la denuncia alle «autorità federali, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle designazioni e nelle valutazioni, nonché alle competenti autorità ordinarie per valutare eventuali profili civilmente e penalmente rilevanti». Quelle accuse sono ora alla base dell'indagine per concorso in frode sportiva che vede coinvolti il supervisore Var Andrea Gervasoni e il designatore Gianluca Rocchi, che proprio ieri ha deciso di autosospendersi.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Caso Gianluca Rocchi, spunta la denuncia di Domenico Rocca (di un anno fa): «Su Inter-Roma fu favorito il Napoli» Notizie correlate Caso Rocchi, un anno fa la denuncia di Rocca: “Favorito il Napoli su Inter-Roma”Il mondo del calcio italiano è stato recentemente scosso dal cosiddetto caso che coinvolge Gianluca Rocchi, finito al centro di un’indagine della... Inchiesta arbitri, Rocca scrisse ‘su Inter-Roma fu favorito il Napoli’Tempo di lettura: 4 minuti“Perché in Inter-Roma, Gervasoni supervisore di giornata non ‘bussa’ ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (…)... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Pm: 'Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter'; Arbitri: indagato Rocchi, spunta il caso Paterna e il ‘giallo’ del suggerimento al Var; Rocchi indagato, si autosospende! Arbitri graditi all'Inter e pressioni al Var, terremoto Serie A; Designazioni degli arbitri per l'Inter: fissata la data per l'interrogatorio di garanzia di Gianluca Rocchi. Caso Gianluca Rocchi, spunta la denuncia di Domenico Rocca (di un anno fa): «Su Inter-Roma fu favorito il Napoli»Un esposto di quattro pagine, scritto un anno fa e inizialmente archiviato dalla giustizia sportiva, è oggi il perno dell'inchiesta della Procura di Milano che sta scuotendo ... ilmattino.it Il caso Rocchi, le partite coinvolte e il Parma: tutto quello che c’è da sapereLe indagini sulla classe arbitrale hanno travolto Gianluca Rocchi, autosospeso dopo l’avviso di garanzia, e riportato al centro dell’attenzione una partita chiave per il Parma: Udinese?Parma del 1° ma ... sportparma.com Il #Codacons interviene sull’inchiesta per frode sportiva che coinvolge Gianluca #Rocchi e chiede misure drastiche in caso di responsabilità accertate. “Il calcio italiano non può permettersi nuove ombre dopo gli scandali del passato”, afferma l’associazione, s - facebook.com facebook Il #Codacons interviene sull’inchiesta per frode sportiva che coinvolge Gianluca #Rocchi e chiede misure drastiche in caso di responsabilità accertate. “Il calcio italiano non può permettersi nuove ombre dopo gli scandali del passato”, afferma l’associazione x.com