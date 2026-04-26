Caso Garlasco tutti i possibili scenari | dalla revisione del processo al nodo dei risarcimenti

Dopo quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il procedimento giudiziario si trova di fronte a diverse possibilità, tra cui una revisione del processo e questioni legate ai risarcimenti. L’indagine su Andrea Sempio ha portato a nuove analisi, mentre si valutano anche le eventuali revisioni per Alberto Stasi. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro complesso che coinvolge aspetti giudiziari e risarcitori, ancora aperti e da approfondire.

Dall’indagine su Andrea Sempio al possibile percorso di revisione per Alberto Stasi: l’iter giudiziario dopo quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi La riapertura dell’indagine da parte della Procura di Pavia riaccende i riflettori sul caso Garlasco e rimette in discussione un’inchiesta che sembrava aver portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Come riportato anche dal Il Corriere della Sera, i magistrati starebbero valutando il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, oggi indagato per omicidio. Da un lato, dunque, l’ipotesi accusatoria nei confronti di Sempio, mentre dall’altro, il destino giudiziario di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni e detenuto dal 2015 nel carcere di Bollate, oggi in regime di semilibertà.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Garlasco, tutti i possibili scenari: dalla revisione del processo al nodo dei risarcimenti Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025 Notizie correlate Caso Garlasco, a breve informazione Pavia a pg Milano per eventuale revisione processo Stasi(Adnkronos) – Nelle prossime settimane la Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, trasmetterà alla Procura generale di Milano un’informazione... Leggi anche: Delitto di Garlasco, fino a 6,5 milioni ad Alberto Stasi in caso di revisione del processo e di assoluzione Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caso Garlasco, la mossa dei pm di Pavia: verso la revisione del processo a Stasi; Garlasco, dallo scontrino all'impronta 33: tutti i punti del delitto che la nuova indagine mette in discussione; Caso Garlasco, possibile revisione del processo per Alberto Stasi: le parole della pg Nanni; Caso Garlasco, perché Alberto Stasi può sperare nella revisione: incontro tra i procuratori sul cold-case. Caso Garlasco, cosa è successo questa settimana: dall’impronta fantasma al PC di Chiara, tutti i nuovi sviluppiTra file informatici recuperati, tracce mai analizzate a fondo e nuove perizie genetiche, l'omicidio di Chiara Poggi torna a far discutere. Un labirinto investigativo che continua a generare dubbi e c ... panorama.it Né Stasi né Sempio. Caso Garlasco, clamorosoAl centro c’è l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione a Garlasco, un caso che ha segnato profondamente l’opinione pubblica. thesocialpost.it Caso Garlasco, spunta la clamorosa... Altro... - facebook.com facebook Si avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco. In attesa delle decisioni della Procura di Pavia su Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta avviata dai magistrati pavesi un anno e mezzo fa, è atteso un incontro tra x.com