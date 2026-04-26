Caso Garlasco tutti i possibili scenari | dalla revisione del processo al nodo dei risarcimenti

Da ildifforme.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il procedimento giudiziario si trova di fronte a diverse possibilità, tra cui una revisione del processo e questioni legate ai risarcimenti. L’indagine su Andrea Sempio ha portato a nuove analisi, mentre si valutano anche le eventuali revisioni per Alberto Stasi. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro complesso che coinvolge aspetti giudiziari e risarcitori, ancora aperti e da approfondire.

Dall’indagine su Andrea Sempio al possibile percorso di revisione per Alberto Stasi: l’iter giudiziario dopo quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi La riapertura dell’indagine da parte della Procura di Pavia riaccende i riflettori sul caso Garlasco e rimette in discussione un’inchiesta che sembrava aver portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Come riportato anche dal Il Corriere della Sera, i magistrati starebbero valutando il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, oggi indagato per omicidio. Da un lato, dunque, l’ipotesi accusatoria nei confronti di Sempio, mentre dall’altro, il destino giudiziario di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni e detenuto dal 2015 nel carcere di Bollate, oggi in regime di semilibertà.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025

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