Caso Di Foggia | Palazzo Chigi smentisce lo scambio e i 7 milioni

Palazzo Chigi ha smentito di aver effettuato uno scambio con Open Fiber e ha confermato che l’ex presidente di Eni ha rinunciato a un’indennità di 7 milioni di euro proveniente da Terna. Questa rinuncia permette di portare avanti l’iter per la nomina del nuovo presidente dell’azienda energetica. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’assenza di accordi finanziari tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere Palazzo Chigi smentisce scambi con Open Fiber e rinuncia di Di Foggia ai 7 milioni.. La rinuncia all'indennità Terna da 7 milioni sblocca l'iter per la presidenza Eni.. Palazzo Chigi respinge le ipotesi di uno scambio tra la presidenza di Eni e un ruolo in Open Fiber, smentendo le ricostruzioni che vedono Di Foggia coinvolta in trattative per ottenere garanzie sulla nuova nomina. Il governo ha intervenuto ufficialmente per mettere fine alle polemiche che circondano l’ingresso della manager alla guida del colosso energetico. Secondo quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio, le tesi riguardanti una proposta di futuro professionale in Open Fiber o richieste di rassicurazioni da parte di Di Foggia sono prive di fondamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Di Foggia: Palazzo Chigi smentisce lo scambio e i 7 milioni Notizie correlate Di Foggia, Eni e il giallo della nomina: Palazzo Chigi smentisce lo scambio con Open FiberIl governo interviene sul caso di Giuseppina Di Foggia con una smentita netta: «Sono prive di ogni fondamento le fantasiose ricostruzioni» sulla... MELONI A SANREMO? L’IRA DI PALAZZO CHIGI CHE SMENTISCE CON NOTA UFFICIALEGiorgia Meloni in prima fila al Teatro Ariston con la figlia Ginevra per assistere al Festival di Sanremo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Di Foggia, ultimatum di Palazzo Chigi: Rinunci alla presidenza di Eni per avere la buonuscita da 7,3 milioni da Terna; Da Palazzo Chigi l'ultimatum a Di Foggia: o Eni o buonuscita; Tesoro e Palazzo Chigi contro la maxi-buonuscita da 7,3 milioni da Terna a Di Foggia. Che ora rischia il posto in Eni; Il caso della buonuscita di Di Foggia: chiede 7 milioni di euro per Terna, ma è stato indicata a Eni. Da Palazzo Chigi l'ultimatum a Di Foggia: o Eni o buonuscitaImbarazzo nella maggioranza per il caso della manager amica delle sorelle Meloni che ha chiesto un'indennità da 7,3 milioni. Non escluso il passo indietro dal colosso energetico ... avvenire.it Il caso Di Foggia e quelle buonuscite milionarie su cui il Mef è chiamato a decidereLe direttive del Tesoro non sono bastate a contenere le indennità dei manager. Il caso Terna evidenzia l’ambiguità tra logiche di mercato e inerzia politica, con paracaduti che restano integrati nei p ... milanofinanza.it Foggia travolta da un nuovo caso di femminicidio. Erano da poco passate le 21 di giovedì 23 aprile quando, in un appartamento al quarto piano di un condominio al civico 32 di via Gaetano Salvemini, un 48enne, Antonio Fortebraccio, guardia giurata, ha u - facebook.com facebook Il caso Di Foggia che imbarazza la premier: ecco cosa può succedere x.com