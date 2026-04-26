Il presidente dell’Inter ha commentato la situazione attuale relativa al caso arbitri, affermando che la squadra non è coinvolta e si mantiene serena. Marotta ha dichiarato che la società non ha legami con le vicende che stanno emergendo nel mondo arbitrale italiano. La sua posizione si concentra nel sottolineare l’estraneità dell’Inter rispetto alle indagini e alle controversie in corso.

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo in Italia dopo lo scoppio del caso arbitri. Il numero uno nerazzurro è intervenuto ai microfoni di DAZN, sottolineando soprattutto lo stato mentale dell’Inter e la posizione della sua società, citando anche un precedente particolare. “Anche noi abbiamo avuto decisioni avverse”, le parole di Marotta. Una dichiarazione netta, senza troppi giri di parole. Il presidente Marotta, nel pre-partita di Torino-Inter, ha parlato dello scandalo del momento, specificando anche quanto accaduto la passata stagione ai nerazzurri. Di seguito le sue parole: “Abbiamo visto queste notizie, siamo meravigliati non abbiamo un elenco di arbitri graditi e non, assolutamente no.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso arbitri, Marotta non si nasconde a parla chiaro: “Inter estranea e tranquilla”

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