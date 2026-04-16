Boom di richieste per le case popolari | 45mila domande

Nella giornata di ieri si è conclusa la procedura relativa all'Avviso ERP 2026, che ha coinvolto la presentazione di domande per l'inserimento nell'Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Durante il periodo di apertura, sono state registrate circa 45.000 richieste da parte dei cittadini interessati a ottenere un alloggio popolare.

Ieri si è chiuso l'Avviso ERP 2026 per l'inserimento nell'Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Le domande pervenute sono 45.726, con un incremento superiore al 44% rispetto al precedente.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Case popolari, le domande entro l’8 aprileIl comune di Monteprandone ha pubblicato il bando di presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di... Alloggi nelle case popolari, nuovo bando a Fiumicino: domande da rifareLa precedente graduatoria non è più valida dal 20 novembre 2025: chi era già inserito dovrà presentare una nuova domanda La novità riguarda anche i... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Imprese e innovazione, boom di richieste per il bando di Regione; Merzagora (Onda): Boom di richieste per l'Open day psoriasi, 97 ospedali e 750 consulenze; Supporto psicologico, a Milano boom di richieste (+30%) in 2 anni per bambini e ragazzi; Boom di richieste per gli orti urbani Il Comune partecipa al bando regionale. Boom di richieste per le case popolari: 45mila domandeIeri si è chiuso l'Avviso ERP 2026 per l'inserimento nell'Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubbl ... napolitoday.it Boom di richieste per gli orti urbani Il Comune partecipa al bando regionaleGli appezzamenti sono 164 con 131 persone in lista d’attesa I fondi permetterebbero di riqualificare quelli non assegnati ... laprovinciapavese.gelocal.it L’Italia non lo chiama ma Yamal gli sbatte contro: il boom di Ruggeri, idolo dell’Atletico e dei bar a Madrid. Merita la Nazionale Al Bonanno continuano a raccontare una sola storia. Ridono, si danno di gomito tra felicità, ironia e incredulità. Perché è un anedd - facebook.com facebook Salento, boom di partecipazione per il primo Festival di auto e moto d’epoca x.com