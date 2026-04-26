cascina i festeggiamenti per il 25 aprile

A Cascina, le celebrazioni del 25 Aprile si sono svolte con un corteo che ha attraversato Corso Matteotti e Viale Comasco Comaschi. Durante l'evento sono stati ricordati il partigiano Bruno Genovesi e le vittime della dittatura fascista, con momenti di commemorazione e testimonianze pubbliche. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno assistito alla manifestazione pacifica.

Cascina ha celebrato il 25 Aprile con un corteo che si è snodato tra Corso Matteotti e Viale Comasco Comaschi, che è stato ricordato insieme al partigiano Bruno Genovesi come due esempi della barbarie fascista. Con le musiche proposte dalla banda della Filarmonica Municipale “Puccini”, autorità civili e militari, associazioni e cittadini hanno sfilato per poi confluire in piazza dei Caduti per la Libertà per la cerimonia. “Voglio per prima cosa ringraziare i cittadini, i rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni di volontariato e delle associazioni ex-combattentistiche presenti – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. Ho l’onore e l’onere di celebrare in 25 Aprile in questa piazza per la sesta volta nel corso di un solo mandato amministrativo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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IL MIO IMPEGNO PER CASCINA CONTINUA Con il sorriso e con la convinzione che il lavoro fatto debba andare avanti, ho accettato la sfida di proseguire il mio impegno per la nostra città. Sarò candidato con Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni d - facebook.com facebook