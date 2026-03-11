I 25 anni di Harry Potter | come partecipare ai grandiosi festeggiamenti in un luogo magico
Il 25esimo anniversario di Harry Potter sarà celebrato con un evento speciale che promette di coinvolgere appassionati di tutto il mondo. Le organizzazioni stanno preparando attività e iniziative per rendere questa ricorrenza memorabile, con dettagli ancora da definire. La festa si svolgerà in un luogo dedicato, che si trasformerà in un vero e proprio spazio magico per i fan.
Il 25esimo compleanno di Harry Potter merita festeggiamenti in grande stile. La macchina organizzativa si è messa in moto e si va verso un evento spettacolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
