Cascina Legnaioli punta al sindaco | Salvini in piazza il 22 aprile
A Cascina, la candidata del centrodestra per la prossima amministrativa ha annunciato la propria candidatura. La sfida si inquadra in un contesto di campagna elettorale che prevede anche la partecipazione di un esponente di rilievo del governo, previsto in piazza il 22 aprile. La candidata ha ufficializzato la sua intenzione di concorrere alla carica di sindaco, puntando a guidare la coalizione di centrodestra alle elezioni.
La corsa per la guida del Comune di Cascina vede protagonista Donatella Legnaioli, che punta a guidare lo schieramento del centrodestra alle prossime elezioni amministrative. La candidata sindaco ha già dato il via alla sua attività sul territorio, spostandosi tra i vari gazebo e banchetti allestiti nelle frazioni della zona, in preparazione di un appuntamento decisivo fissato per mercoledì 22 aprile. Il grande evento in piazza dei Caduti con Salvini. L’agenda elettorale della coalizione di centrodestra si concentrerà mercoledì 22 aprile alle ore 18, quando la politica locale si sposterà nel cuore di Cascina. In piazza dei Caduti, l’ex senatrice presenterà ufficialmente i nomi dei candidati che compongono la lista della Lega, il gruppo che sostiene la sua candidatura.🔗 Leggi su Ameve.eu
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