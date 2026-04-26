Casavatore svolta nel cantiere di igiene ambientale
A Casavatore, si registrano sviluppi significativi nel cantiere dedicato al servizio di igiene ambientale. La UILTrasporti ha espresso soddisfazione per l’esito della vertenza riguardante l’unità produttiva coinvolta. La vicenda riguarda una questione lavorativa legata a questa specifica attività nel Comune, con l’organizzazione sindacale che ha commentato positivamente i risultati ottenuti.
Tempo di lettura: 2 minuti La UILTrasporti ritiene molto positivo l’esito della vertenza che interessava l’unità produttiva del servizio di igiene ambientale del Comune di Casavatore. Giovedì scorso, infatti, è stato sottoscritto un importante accordo che prevede la trasformazione dei rapporti di lavoro part-time in full-time, nonché il corretto inquadramento dei lavoratori al livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, nel pieno rispetto del CCNL dei Servizi Ambientali. Si tratta di un risultato di assoluto rilievo che consente di superare definitivamente condizioni di precarietà occupazionale presenti sul cantiere e di restituire piena dignità professionale ed economica ai lavoratori coinvolti.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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