Lungomare nord Ancona c’è la svolta | ok alla compatibilità ambientale Passaggio chiave per l’opera

La svolta tanto attesa per il Lungomare Nord di Ancona è arrivata. I ministeri dell’Ambiente e della Cultura hanno dato il via libera alla compatibilità ambientale, rendendo possibile la realizzazione dell’opera. Ora si può passare alla fase successiva del progetto, considerato un passaggio fondamentale per il suo sviluppo.

Ancona, 6 febbraio 2026 – Compatibilità ambientale, via libera dal Ministero dell’Ambiente e da quello della Cultura per il Lungomare Nord. Un altro tassello dell’opera che, assieme ai progetti della statale 16 e dell’Ultimo Miglio consentiranno ad Ancona di essere meglio servita sotto il profilo dei trasporti, su gomma e su rotaia. Sbloccata opera strategica. Il provvedimento, redatto come detto dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e dal MIC (Ministero della Cultura), è stato reso noto ieri e consente di sbloccare un’opera strategica: “Passo dopo passo mettiamo mano ai problemi di collegamento del capoluogo regionale con le Marche e da lì con il centro Italia e col sistema Paese – ha commentato l’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli – e segna un altro passaggio chiave nell’ottica del Piano Infrastrutturale ‘Marche 2032’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

