Capua Brogna | L’ente vigili per prevenire complicazioni future nel servizio di igiene urbana

Il presidente della commissione speciale di controllo e garanzia, Fernando Brogna, ha convocato recentemente una riunione urgente a Capua. Durante l'incontro si è discusso dell'ente vigili, con l'obiettivo di prevenire eventuali complicazioni future nel servizio di igiene urbana. La riunione ha coinvolto membri della commissione e rappresentanti dell'ente interessato, concentrandosi sulle misure da adottare per migliorare l’efficienza del servizio.

Il presidente della commissione speciale "di controllo e garanzia, con funzioni inerenti anche alla trasparenza degli atti amministrativi" Fernando Brogna ha convocato nei giorni scorsi una riunione urgente. All'ordine del giorno, oltre la necessità di predisporre tutti gli atti per partecipare al bando relativo alla concessione di fondi spettanti a quei comuni che ricadono nella "terra dei fuochi", anche la sostituzione del socio esecutore CZeta S.p.A. per il servizio di igiene urbana nel Comune di Capua. La discussione ha riguardato il passaggio di cantiere e la necessità di acquisire la documentazione sull'elenco degli operatori e sui relativi livelli contrattuali assegnati.