A Cartoceto, con circa 8.000 abitanti, sono tre i candidati in corsa per la poltrona di sindaco. La città della Valmetauro si prepara a una competizione elettorale serrata, con i candidati pronti a presentare le rispettive proposte. La campagna si sta sviluppando nel rispetto delle procedure previste, mentre i cittadini si avviano al voto con l’obiettivo di scegliere il proprio rappresentante.

Sono tre i candidati al massimo scranno cittadino di Cartoceto, che con i suoi quasi 8mila abitanti è una delle realtà più significative della Valmetauro. In questo Comune si era votato per il sindaco e il consiglio due anni fa, ma per effetto della elezione nell’autunno scorso del primo cittadino in carica Enrico Rossi a consigliere regionale e poi a vicepresidente di Palazzo Raffaello si tornerà alle urne il 24 e 25 maggio. Nel tris di aspiranti a guidare il paese dell’olio ci sono Matteo Andreoni, vicesindaco uscente; Simone Berluti, ex assessore ai servizi sociali ed educativi (era il decennio 1999-2009); e Ginetto Manna, ex vicequestore ed ex dirigente del commissariato di Fano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cartoceto, lotta a tre. Caccia all’ultimo voto

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