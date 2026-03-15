Da questa mattina alle 8:00, numerosi amministratori e dirigenti politici irpini si sono presentati davanti a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, per partecipare alle elezioni del nuovo Consiglio provinciale. La giornata si presenta intensa, con un via vai incessante di persone che si recano ai seggi per esercitare il loro diritto di voto. Le operazioni di voto sono in corso da diverse ore e continueranno fino alla chiusura prevista.

Tempo di lettura: 3 minuti Da questa mattina alle 8:00 è un continuo via vai di amministratori e dirigenti politici irpini davanti a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, dove si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale. Un flusso costante di sindaci, consiglieri comunali e rappresentanti delle diverse aree politiche ha animato l’ingresso del palazzo fin dalle prime ore del mattino, trasformando il cortile e gli spazi antistanti in un vero e proprio crocevia della politica irpina. Dopo che alle 12:00 si era recato al voto oltre il 50% degli amministratori aventi diritto, alle 17:00 il dato sale ancora: Alle ore 1 7,00 hanno votato – complessivamente – 957 aventi diritto su 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ “Assalto” alla Provincia per 12 caselle: caccia all’ultimo voto

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