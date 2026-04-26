Carta di credito addio al codice di 4 cifre per pagare | cosa cambierà

Le carte di credito e di debito stanno per cambiare modo di essere utilizzate. Nei prossimi anni, queste carte integreranno sensori biometrici che riconoscono l’impronta digitale, eliminando la necessità di inserire il classico codice di quattro cifre. Questa novità rappresenta un passo avanti nella tecnologia dei pagamenti digitali, con l’obiettivo di rendere le transazioni più rapide e sicure.

La rivoluzione dei pagamenti digitali sta per compiere un nuovo importante passo: nei prossimi anni le carte di credito e di debito integreranno sensori biometrici per il riconoscimento dell’impronta digitale, permettendo di dire addio al tradizionale codice PIN. Oggi, quando si avvicina la carta al POS o la si inserisce nel lettore, è necessario digitare il PIN a quattro cifre per autorizzare la transazione. Questo sistema, però, presenta una vulnerabilità nota: se la carta viene rubata o clonata e il PIN viene scoperto, il malvivente può facilmente accedere al conto. Per questo motivo si sta puntando su un metodo più sicuro e personale, impossibile da sottrarre: la biometria.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carta di credito, addio al codice di 4 cifre per pagare: cosa cambierà Notizie correlate Nuova truffa su whatsapp: “Attenti al codice a 6 cifre”. In cosa consiste e come difendersiSi sta diffondendo rapidamente una nuova truffa su WhatsApp che sfrutta un elemento semplice ma potente: la fiducia tra contatti. Truffa su WhatsApp del codice a 6 cifre, cosa si rischia se si risponde al messaggioUna nuova truffa sta circolando su WhatsApp attraverso un semplice codice a sei cifre. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pos, addio alle ricevute: basta conservare l’estratto conto. Ecco cosa cambia; Addio alla Carta d’Identità di carta: fissata la data di dismissione. Cosa fare; Addio al PIN a 4 cifre per le carte di credito. Ecco cosa c'è da sapere sul nuovo sistema biometrico; Carta d'identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026, come prenotare appuntamento per la CIE elettronica. Carte di credito, addio al pin a 4 cifre per i pagamenti: in arrivo il nuovo sistema biometricoLe carte del futuro, in sostanza, dovrebbero essere dotate di un sensore biometrico in grado di leggere e riconoscere l'impronta digitale del titolare, e in questo modo autorizzare il pagamento. Una ... ilgiornale.it Addio al PIN a 4 cifre per le carte di credito. Ecco cosa c'è da sapere sul nuovo sistema biometricoPresto il PIN per i pagamenti con carta andrà in soffitta sostituito da un sistema a riconoscimento biometrico. msn.com E' stata scelta simbolicamente la data del 25 aprile per la consegna della “Carta di Maturità Civica” ai giovani nati nel 2007 residenti nei comuni di Saint-Marcel e Brissogne. - facebook.com facebook Il programma e la mappa di COMICON Napoli 2026 sono disponibili in ANTEPRIMA sulla nostra: COMICON APP! Attivate le notifiche e scaricando l'app ci aiuterete a ridurre gli sprechi di carta, rendendo il festival più sostenibile. Disponibile su App Store e Pla x.com