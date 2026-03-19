Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp con il messaggio “Attenti al codice a 6 cifre”. La frode si basa sull’invio di messaggi che invitano gli utenti a condividere un codice segreto, promettendo assistenza o vantaggi, ma in realtà l’obiettivo è rubare dati e accessi. La truffa si diffonde rapidamente e sfrutta la fiducia tra i contatti.

Si sta diffondendo rapidamente una nuova truffa su WhatsApp che sfrutta un elemento semplice ma potente: la fiducia tra contatti. Il sistema è efficace perché arriva da numeri conosciuti, spesso amici o familiari, ma dietro quei messaggi si nascondono account già compromessi. Meta ha introdotto nuove misure di sicurezza per contrastare il fenomeno, ma la difesa più efficace resta una sola: attivare la verifica in due passaggi con un PIN segreto. Come funziona la truffa del codice a 6 cifre. Il meccanismo è estremamente semplice. Tutto inizia con un messaggio apparentemente innocuo da parte di un contatto fidato. Il testo è più o meno sempre lo stesso: una richiesta urgente di recuperare un codice di sei cifre inviato per errore via SMS. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Nuova truffa su whatsapp: “Attenti al codice a 6 cifre”. In cosa consiste e come difendersi

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