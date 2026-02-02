Arrivano le isole ecologiche per i rifiuti a Viterbo quando e dove vengono installate

A Viterbo arrivano le isole ecologiche informatizzate. Dopo mesi di attese e battaglie burocratiche, a febbraio verranno installate le nuove strutture. Le isole permetteranno ai cittadini di smaltire i rifiuti in modo più semplice e veloce, con un sistema più moderno e digitale. La città si prepara a cambiare volto sul fronte della gestione dei rifiuti, puntando su tecnologia e praticità.

Informatizzate, servono per evitare l'abbandono "selvaggio" e saranno collocate in tutto il territorio urbano incluse le frazioni Dopo un iter burocratico decisamente lungo e non privo di intoppi, il mese di febbraio segnerà il passaggio definitivo al nuovo sistema delle isole ecologiche informatizzate. L'obiettivo di palazzo dei Priori è quello di bonificare quelle aree di prossimità che, troppo spesso, si sono trasformate in discariche a cielo aperto a causa di conferimenti selvaggi e poco rispettosi delle regole. Le nuove strutture serviranno a monitorare con precisione la raccolta differenziata, scoraggiando gli incivili grazie alla tecnologia e all'utilizzo dei propri documenti per poter gettare i rifiuti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

