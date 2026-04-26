In Consiglio comunale a Carrara si è svolto un acceso dibattito riguardo a un avanzo di bilancio di 12,5 milioni di euro. La discussione si è concentrata sulla destinazione di questa somma, con diverse opposed e posizioni contrarie all’interno dell’assemblea. La questione ha provocato tensioni tra i consiglieri, portando a un confronto diretto e acceso su come utilizzare le risorse disponibili.

? Cosa sapere Scontro in Consiglio comunale di Carrara per l'avanzo di bilancio di 12,5 milioni di euro.. Le opposizioni contestano la gestione della sindaca Arrighi sulla provenienza dei fondi extra.. Il bilancio di Carrara presenta un avanzo di 12,5 milioni di euro che ha scatenato una violenta contesa politica tra la maggioranza e le opposizioni in Consiglio comunale. La cifra, derivante dal rendiconto 2025, è al centro di un dibattito che vede contrapposti la sindaca Serena Arrighi e i consiglieri Matteo Martinelli del Movimento 5 Stelle e Massimiliano Manuel di Fratelli d’Italia. Gestione finanziaria e l’origine dei fondi in discussione. La questione del surplus economico ha diviso l’aula su come tali risorse siano state accumulate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrara, tempesta in Comune: scontro feroce sui 12,5 milioni extra

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