Strade di Bari devastate dai cantieri interviene il Comune | Oltre 16 milioni per manutenzione extra

Il Comune di Bari ha annunciato l’intenzione di destinare oltre 16 milioni di euro di avanzo di bilancio alla manutenzione straordinaria delle strade cittadine. La decisione arriva in seguito ai numerosi lavori avviati negli ultimi mesi, che hanno provocato danni e disagi alle vie del centro e delle periferie. Le risorse saranno impiegate per interventi di riparazione e miglioramento delle condizioni delle arterie stradali.

Il Comune di Bari potrebbe utilizzare oltre 16 milioni di euro di avanzo di bilancio per la manutenzione delle strade cittadine, in molte zone con toppe e riparazioni temporanee a causa dei tantissimi cantieri avviati negli ultimi mesi nel capoluogo pugliese. Ad affermarlo è il sindaco di Bari.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Strade provinciali, bando da oltre 4,5 milioni per manutenzione e sicurezzaInterventi programmati per tre anni su tutta la rete viaria, offerte da presentare entro metà maggio tramite piattaforma digitale Oltre 4 milioni e... Leggi anche: Manutenzione straordinaria delle strade, al via il programma annuale degli interventi da oltre 1,7 milioni di euro Aggiornamenti e dibattiti Bari, al via la manutenzione straordinaria delle strade nella ex zona 45 di JapigiaInterventi di rifacimento di asfalti e marciapiedi nel Municipio I: lavori finanziati con l’accordo quadro triennale da 7,3 milioni di euro Sono partiti questa mattina i lavori di manutenzione ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, troppi i rifiuti nelle strade: ora lo dicono anche i turistiI visitatori si scambiano opinioni social su una città «magica». Però... dall’aeroporto al lungomare, i segni dell’incuria si incontrano già lungo la tangenziale, dove le aree di sosta si trasformano ... lagazzettadelmezzogiorno.it