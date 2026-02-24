Case sfitte per famiglie sfrattate | il piano del comune di Milano per recuperare dieci alloggi

Il Comune di Milano ha deciso di mettere a disposizione dieci appartamenti vuoti per famiglie sfrattate, a causa dell’elevato numero di sfratti nella città. L’obiettivo è offrire loro una sistemazione stabile e temporanea, con un contratto di concessione di vent’anni. Questi alloggi si trovano in diverse zone della città e sono pronti per essere assegnati a chi ne ha bisogno. La decisione mira a rispondere alle emergenze abitative crescenti.

Il comune di Milano cerca qualcuno a cui assegnare per vent'anni, in concessione d'uso, dieci unità immobiliari a uso abitativo di sua proprietà. Sono appartamenti al momento sfitti, che si trovano in condomini misti nei quartieri Gallaratese-Valsesia-Ghisolfa (nei municipi 7 e 8). L'idea rientra nel progetto "Risposte alle emergenze attraverso il recupero degli alloggi sfitti nei condomini misti". Le residenze dovranno essere recuperate dal soggetto selezionato e poi assegnate con un bando a famiglie con un Isee non superiore a 26mila euro. Sarà data priorità a quelle sottoposte a provvedimenti di sfratto per morosità incolpevole.