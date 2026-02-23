Case popolari Milano fa squadra con Bergamo per riqualificare 16 palazzi coi fondi europei
Milano ha deciso di collaborare con Bergamo per migliorare 16 palazzi popolari, sfruttando fondi europei. La causa è il bisogno di ridurre i consumi energetici e migliorare le condizioni abitative. Insieme, le due città investono risorse e competenze per rendere più efficienti gli edifici, coinvolgendo anche il settore privato. Il progetto prevede interventi concreti su cinque edifici a Bergamo e altri undici a Milano. La fase operativa è già in corso.
Altri 16 palazzi popolari di Milano verranno riqualificati sotto il profilo energetico, grazie a un progetto di partenariato pubblico privato condiviso con Bergamo, dove gli edifici coinvolti saranno cinque. Lo rende noto l'amministrazione milanese. I 16 palazzi si trovano in tre complessi: via Val Bavona 2 (Inganni), largo Boccioni 10 (Vialba) e via Cogne 4 (Vialba). Il valore complessivo dei valori supera i 26 milioni di euro, di cui più di 19,7 milioni per Milano e circa 6,7 milioni per Bergamo. La compagnia che realizzerà il progetto dovrà richiedere il finanziamento del Pnrr (misura RePower Eu, missione 7). 🔗 Leggi su Milanotoday.it
