Oggi alle 14.30 si disputa la prima partita ufficiale tra Carpi e Guidonia, segnando un evento inedito nella storia delle due squadre. La stagione del Carpi si conclude con questa sfida, che rappresenta il primo confronto tra le due formazioni sul campo del Guidonia. Il tecnico dei biancorossi ha dichiarato che il suo futuro è legato a questa squadra.

La stagione del Carpi si chiude con un inedito, oggi alle 14.30 nella prima sfida della storia biancorossa sul campo del Guidonia. Una gara che non ha valore per la classifica (entrambe salve e lontane dai playoff), ma che per entrambe può riscattare un girone di ritorno con lo stesso magro bottino (11 punti in 17 gare). Dopo 2 ko senza segnare, il Carpi deve dare una sterzata, anche per scongiurare il rischio di chiudere al quart’ultimo posto, pur sapendo già che non ci sarà il playout. "Vogliamo finire bene – spiega mister Stefano Cassani – per riscattare gli ultimi due ko in cui non siamo riusciti a celebrare il traguardo salvezza. Ci sarà qualche debutto e avremo le motivazioni per cercare di evitare di finire la stagione nelle ultime quattro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carpi, ultima a Guidonia. Cassani: "Il mio futuro qui"

Notizie correlate

Leggi anche: Carpi, arriva il Bra. Cassani non rischia

“Il mio futuro è qui”: Yildiz si racconta al Corriere dello SportKenan Yildiz ha rilasciato un’intervista esclusiva presso Il Corriere dello Sport, ripercorrendo la sua carriera dagli inizi al Bayern Monaco fino al...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tabellino partita Guidonia Montecelio vs Carpi; CARPI CALCIO. PER L’ULTIMA A GUIDONIA PRONTO QUALCHE DEBUTTO; Carpi, a Guidonia spazio a chi ha avuto meno opportunità; Carpi: convocati e probabile formazione contro il Guidonia.

Carpi, ultima a Guidonia. Cassani: Il mio futuro quiLa stagione del Carpi si chiude con un inedito, oggi alle 14.30 nella prima sfida della storia biancorossa sul campo del Guidonia. Una gara che non ha valore per la classifica (entrambe salve e ... msn.com

CARPI CALCIO. PER L’ULTIMA A GUIDONIA PRONTO QUALCHE DEBUTTOSarà molto probabilmente un Carpi con qualche volto nuovo quello che domenica darà l’addio alla sua stagione sul campo del Guidonia. Una gara fra due squadre già salve invita mister Stefano Cassani a ... tvqui.it

CARPI non vedo l’ora di essere tra voi… Sabato 16 maggio 2026 Ore 17.30 Museo diocesano chiesa di Sant’Ignazio Corso fanti 44 Carpi (Mo) Ingresso libero e gratuito RENDITI DISPONIBILE E VEDRAI MERAVIGLIE DV #deboravezzani #COMEUNP - facebook.com facebook