Il Carpi riceve il Bra in una partita decisiva per la corsa ai punti, perché la sfida può influenzare la posizione in classifica. Cassani sceglie di schierare la formazione migliore, consapevole dell'importanza della partita. La squadra locale si prepara a affrontare l’avversario con determinazione, sapendo che una vittoria potrebbe cambiare le sorti del campionato. La gara si gioca in un clima di grande tensione e concentrazione.

A 10 gare dalla fine non è già una finale, ma ci assomiglia tanto. Almeno dal punto di vista psicologico. Il Carpi senza successi da 11 turni ospita oggi alle 17,30 il Bra prima squadra fuori dalla zona calda a -4, uno scontro salvezza che può indirizzare la stagione biancorossa e in caso di vittoria valere il +7 sulla zona playout. "E’ uno scontro diretto e che e vogliamo vincere – spiega mister Stefano Cassani – ma non è decisivo, mancano ancora 10 giornate. Non perdere significherebbe tanto, perché terresti dietro il Bra, ma siamo in casa nostra e da tanto tempo non vinciamo: un successo ci darebbe maggiore tranquillità per il finale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Serie C. Cassani studia il Carpi anti Samb: davanti certezza PulettoDomani il Carpi affronta la Sambenedettese in Serie C, con il mister Cassani che deve ancora decidere se far partire Elia Giani dal primo minuto o inserirlo a partita in corso.

Serie C. Il Carpi in difficoltà ospita la Ternana. Mister Cassani: "Ora una scossa»Il Carpi, reduce da un periodo difficile con tre pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime sei gare, affronta oggi la Ternana al

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carpi, arriva il Bra. Cassani non rischia; Carpi: convocati e probabile formazione contro il Bra; CARPI CALCIO. BIANCOROSSI VERSO IL BRA, CASSANI FA LA CONTA; CALCIO SERIE C / Il Bra fa visita al Carpi: in palio punti pesantissimi in chiave salvezza.

Carpi, arriva il Bra. Cassani non rischiaIl tecnico: Gaddini e Giani sono da valutare. Vincere sarebbe importante. Ma non è uno scontro decisivo, mancano ancora dieci giornate alle fine. msn.com

CARPI CALCIO. BIANCOROSSI VERSO IL BRA, CASSANI FA LA CONTANel tormentato 2026 ancora senza successi, il Carpi si è preso un brodino caldo a Perugia, ma è presto per dichiarare il paziente biancorosso fuori pericolo. L’1-1 del Curi, unito alle ultime presta ... tvqui.it

O capitano, mio capitano”. Stavolta non è un film, ma la puntata di Affari Tuoi di venerdì 20 febbraio su Rai 1, con Stefano De Martino. In gara c’era Giuliano, detto “Il capitano”. Arriva da Carpi, in Emilia Romagna, e ormai è uno dei concorrenti più amati dal pub - facebook.com facebook