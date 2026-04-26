Carotenuto | Sarebbe suggestivo Kean con la maglia del Milan

Angelo Carotenuto, giornalista sportivo, ha commentato la possibilità di vedere Kean con la maglia del Milan, definendo l’idea suggestiva. Ha inoltre parlato di alcuni possibili nomi che potrebbero essere considerati per l’attacco della squadra, senza approfondire dettagli o motivazioni. La discussione si è concentrata sulle alternative e sui profili più discussi nel mercato in vista della prossima stagione.

Ormai manca pochissimo, questione di poche ore. Questa sera all'interno delle mura di San Siro andrà in scena Milan-Juventus, big match della 34esima giornata della Serie A. A poche giornate dal termine, il Milan si ritrova a quota 66 punti, solamente 3 in più della Juventus, e con un posto in Champions da blindare. A far parlare, però, sono le varie voci di mercato legate all'attacco del Milan. Nei giorni scorsi si è parlato moltissimo di Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid, e di Moise Kean, ex centravanti della Juventus ora alla Fiorentina. Come sappiamo, non è un mistero che Massimiliano Allegri desiderasse un centravanti puro già la scorsa estate, proprio per reso la dirigenza rossonera si è già attivata per cercare un nome degno del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Carotenuto: “Sarebbe suggestivo Kean con la maglia del Milan” Notizie correlate Carotenuto: “Il Milan dovrebbe metterci del suo per farsi sfuggire la Champions”Domani si prospetta una sfida davvero importante per il Milan di Massimiliano Allegri. Leggi anche: Milan, perché Kean sarebbe il 9 perfetto per Allegri. Ma c’è un grande punto interrogativo Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Carotenuto: Sarebbe suggestivo un centravanti italiano come Kean con la maglia del Milan; Serie A, Verona-Lecce 0-0: pari che non accontenta nessuno; Futuro Allegri? Massara: Senza dubbio sulla panchina del Milan; Ordine non ha dubbi: Si va verso una nuova calciopoli. Carotenuto: Sarebbe suggestivo un centravanti italiano come Kean con la maglia del MilanIl Milan si gioca tanto nella partita di domenica sera contro la Juventus, calcio di inizio a San Siro alle ore 20.45. I rossoneri con una vittoria metterebbero una seria ipoteca ... milannews.it Dario Carotenuto added a new photo. - Dario Carotenuto - facebook.com facebook