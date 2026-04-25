Angelo Carotenuto, giornalista sportivo, presente negli studi di Sky Sport24, ha commentato la situazione del Milan, affermando che la squadra dovrebbe fare di più per evitare di perdere l'opportunità di qualificarsi in Champions League. Ha sottolineato come, secondo lui, i rossoneri abbiano ancora margini di miglioramento e devono concentrarsi sulle prossime partite per non rischiare di compromettere la loro posizione in classifica.

Domani si prospetta una sfida davvero importante per il Milan di Massimiliano Allegri. Alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Juventus, un vero e proprio scontro per la Champions League. A quattro giornate dalla fine, le due formazioni si sfideranno in un match di fuoco: soli 3 punti di distanza l'una dall'altra e un accesso alla Champions League da conquistare per iniziare a gettare le 'basi' della squadra futura. A parlare di tutto ciò, presente negli studi di Sky Sport, è stato il giornalista sportivo Angelo Carotenuto. Ecco, di seguito, le sue parole sul finale di stagione rossonero: Le...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Carotenuto: “Il Milan dovrebbe metterci del suo per farsi sfuggire la Champions”

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